В Воронеже определили подрядчика для строительства дублера Московского проспекта

Дорогу будут делать еще долго. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронеже определили победителя торгов на право построить дублер Московского проспекта. Работу доверили воронежской компании СМУ-90. Эта компания также занимается строительством Остужевской развязки. Ее представители подали единственную заявку на аукцион, которую признали соответствующей его условиям. Начальную цену контракта в 1,6 миллиарда рублей в итоге совсем не снизили.

Теперь компании нужно будет обеспечить реконструкцию участка от улицы Владимира Невского до Хользунова. До конца 2024 года подрядчику нужно будет расширить его, установить светофоры и освещение. Там должны появиться от четырех до шести полос движения, регулируемые перекрестки с выделенными правоповоротными съездами. Также обустроят тротуары, а проезды и пешеходные дорожки отделят от проезжей части зеленой зоной.

Второй этап строительства предполагает реконструкцию участка улицы Свободы – от нового путепровода на улице 9 Января до Кольцовской. На третьем же надо будет соединить улицу Антонова-Овсеенко с Владимира Невского.