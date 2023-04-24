Пьяный воронежец выпал с балкона третьего этажа и удрал из «скорой»

скриншот из соцсетей ЖК Лазурный

Еще один воронежец выпал с балкона многоэтажки и остался жив. ЧП произошло вечером 23 апреля на улице Одинцова. Падал мужчина с третьего этажа. Снимками горожане поделились в соцсетях. Как говорят очевидцы, потерпевшего пыталась забрать «скорая», но он сбежал от медиков.

- 23 апреля в 18.45 в дежурную часть отдела полиции №1 поступило сообщение от местных жителей с Одинцова, 25б/2. 36-летний мужчина, находящийся в состоянии опьянения, потерял равновесие и выпал с балкона. Очнулся он в машине «Скорой», которую сам покинул, - сообщили в ГУ МВД Росси по Воронежской области.

Как пишут в соцсетях местные жители, мужчина после "скорой" улегся "спать" на шестом этаже во втором подъезде.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, ночью 3 апреля в Воронеже с балкона 19-го этажа выпал пьяный белгородец, он остался жив, пробив собой крышу Nissan X-Trai. Мужчину уже выписали из больницы