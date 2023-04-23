86-летняя пенсионерка из Воронежа отдала мошенникам 400 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронеже 86-летняя женщина стала очередной жертвой мошенников. Аферисты убедили, что ее племянница попала в ДТП с пострадавшей. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее пожилой женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. А дальше мошенники действовали по отработанной схеме: звонивший рассказал о ДТП, виновником которого якобы стала племянница женщины. А в аварии пострадал человек. Они предложили старушке «замять» дело за деньги.

Пенсионерка поверила и передала курьеру свои сбережения - 400 тысяч рублей. Когда она позвонила племяннице, то узнала, что никакой аварии не было. Тогда старушка обратилась в полицию. По факту стражи порядка возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).