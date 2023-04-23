В Воронежской области водитель на «Приоре» устроил ДТП с опрокидыванием и сбежал

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

ДТП произошло 22 апреля примерно в 01:01 в селе Пески Петропавловского района. ВАЗ-217030 «PRIORA» вылетел с дороги и опрокинулся. Пострадали три человека. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

26-летний местный житель двигался со стороны хутора Индычий в направлении села Пески. У дома №10 по улице Сосновая, по предварительным данным, молодой человек нарушил правила расположения транспортного средства. Из-за чего машина выехала сначала на обочину, а потом опрокинулась в кювет.

В результате ДТП пострадали пассажиры: 35-летняя женщина, 43-летний мужчина и 17-летняя девушка, местные жители. Они обратились в медицинское учреждение. Сам горе-водитель с места происшествия скрылся, но его разыскали.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.