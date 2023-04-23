Гандбольный клуб «Воронеж» разгромил омичей

Воронежские гандболисты сделали еще один шаг на пути к Суперлиге. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 22 апреля, в спортивном центре «Гран-При» состоялся матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд. Местный «Воронеж» принимал омский «Скиф-Юниор». После незапланированной осечки в Казани подопечные Алексея Доронкина не имели права терять очки на своей площадке. Тем более что они уже лишились статуса лидера турнира, отпустив на два очка подмосковных «мишек».

Если в первом тайме сибиряки худо-бедно сопротивлялись (12:16), то после перерыва перевес воронежцев оказался безоговорочным. 20:9 и итоговые 36:21 в пользу хозяев. В ТОП результативных игроков воронежского клуба вошли – Руфат Мухтаров (семь очков), Даниил Зорин(шесть) и Владислав Гуртовой (пять).

После вчерашнего игрового дня лидирует дубль «Чеховских медведей» (44 очка), следом располагаются «Воронеж» (43) и волгоградский «Каустик» (39). Теперь сегодня, 23 апреля, воронежцы проведут повторный матч с омичами. Начало игры в 12:30.