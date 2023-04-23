В начале рабочей недели синоптики пообещали до +20 градусов в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Новая рабочая неделя встретит воронежцев почти летним теплом. Воздух прогреется до +21 градуса. А вот ночи пока будут холодными. Об этом сообщили в воронежском гидрометцентре.

Так, в понедельник, 24 апреля, ночью столбики термометров опустятся от +2 до +7. А днем будет тепло – от +16 до +21 градуса. В районах области ожидается переменная облачность, но без существенных осадков.

Ветер восточный, 7-12 м/сек. Небольшой дождь может пойти в Воронеже.

А в районах Воронежской области местами будет даже теплее, чем в областном центре.