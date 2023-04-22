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НовостиОбщество22 апреля 2023 15:54

В Воронеже возобновил работу Ретро-поезд

Состав снова возит пассажиров по выходным из Воронежа в Рамонь
Ирина КАЗАНИНА
Графский поезд не ходил три недели из-за паводка

Графский поезд не ходил три недели из-за паводка

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В Воронеже после четырехнедельного перерыва снова вышел на маршрут Ретро-поезд, который совершает экскурсионные поездки из Воронежа в Рамонь к замку принцессы Ольденбургской, сообщил читатель «КП». Желающие могут продолжить путешествие на автобусе и до Нелжи. Состав везет паровоз советских времен. Два пассажирских вагона оформлены в стиле начала 20 века.

Поезд временно приостанавливал работу из-за паводка. Уровень воды в реке Воронеж существенно поднялся и затопил мост, соединяющий железнодорожную станцию с райцентром Рамонь.

- В прошлые выходные вода спала и экскурсия в Замок состоялась, ну а сегодня появилась возможность попасть и в Нелжу. Мост у села Ступино через реку Воронеж снова открыт для транспорта, - рассказал наш читатель.