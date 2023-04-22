Жительница Воронежа в ссоре едва не зарезала сожителя

Подозреваемой грозит до 10 лет колонии
Фото: из архива «КП»
Медики сообщили в полицию о доставленном в больницу 35-летнем мужчине с приникающим ножевым ранением. Полицейские выяснили, что пациента привезли из его дома, расположенного по переулку Минина. Так накануне потерпевший находился со своей сожительницей. Пара поссорилась на бытовой почве. В разгар конфликта женщина взяла кухонный нож и ударила им своего сожителя в живот. «Скорую помощь» пострадавшему вызвали проживающие по соседству родственники.
Подозреваемую задержали на месте происшествия и доставили в отдел полиции, где она сделала признание.
По умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сейчас ее отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.