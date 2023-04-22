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НовостиПроисшествия22 апреля 2023 8:39

В лобовом столкновении на воронежской трассе погибла пассажир «Лады»

Еще два человека попали в больницу
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по Воронежской области

Фото ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

В ночь с 21 на 22 апреля на автомобильной трассе «Курск-Борисоглебск в Панинском районе Воронежской области столкнулись «Лада Приора» и «Хендай ix35». По предварительным данным полиции, 20-летний водитель на отечественном авто, двигаясь в направлении села Рогачевка, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем «Хендай ix35», под управлением 40-летней жительницы Москвы.

В результате аварии на месте от полученных травм скончалась 21-летняя пассажир «Лады», жительница Урюпинска. Еще два человека – 58-летний и 37-летний пассажиры иномарки, жители Калужской области – с травмами попали в больницу.

По факту аварии в полиции организовали проверку для выяснения обстоятельств и причин ДТП.