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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 17:02

В Воронеже хозяин машины премиум-класса соблазнил вора украсть вещи из его авто

Он оставил дверь своего «Порше» приоткрытой
Юрий КОЗЛОВ
Задержанному рецидивисту грозит до пяти лет лишения свободы.

Задержанному рецидивисту грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

53-летний владелец «Порше Кайен» сообщил о том, что из его машины украли вещи. Он оставил свой автомобиль во дворе многоэтажки на Московском проспекте и пошел по своим делам. В это время в его машину залез вор и украл вещи на сумму около 150 тысяч рублей.

Полицейские вскоре установили личность вора. Им оказался ранее судимый за кражи 33-летний воронежец. Его задержали в Левобережном районе и доставили в отдел полиции. Там он признал свою вину. И рассказал, что возвращался из питейного заведения, проходил мимо авто и увидел приоткрытую дверь салона. Он не удержался от соблазна, залез внутрь и украл вещи. Их он отнес к знакомому. Вещи изъяли и скоро вернут хозяину.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). Рецидивиста до суда отпустили под подписку о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.