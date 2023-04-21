В Воронеже хозяин машины премиум-класса соблазнил вора украсть вещи из его авто

Задержанному рецидивисту грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

53-летний владелец «Порше Кайен» сообщил о том, что из его машины украли вещи. Он оставил свой автомобиль во дворе многоэтажки на Московском проспекте и пошел по своим делам. В это время в его машину залез вор и украл вещи на сумму около 150 тысяч рублей.

Полицейские вскоре установили личность вора. Им оказался ранее судимый за кражи 33-летний воронежец. Его задержали в Левобережном районе и доставили в отдел полиции. Там он признал свою вину. И рассказал, что возвращался из питейного заведения, проходил мимо авто и увидел приоткрытую дверь салона. Он не удержался от соблазна, залез внутрь и украл вещи. Их он отнес к знакомому. Вещи изъяли и скоро вернут хозяину.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). Рецидивиста до суда отпустили под подписку о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.