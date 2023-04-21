В Воронеже мэр рассказал об очистке от проводов неба над проспектом Революции

Проспект потихоньку обновляется. Фото: c телеграм-канала Вадима Кстенина.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин в своем телеграм-канале рассказал о ходе реконструкции проспекта Революции. Руководитель городской администрации сообщили, что смотали и убрали уже больше десяти километров висевших над улицей проводов. В результате на проспекте появились участки с чистым небом.

До окончательной очистки от проводов пока еще далеко. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Кроме того, завезли и установили большие лавочки. Их установили возле клумб у памятника поэту Ивану Никитину. Убирают перепад высот на границе благоустройства проспекта и пешеходной части улицы Карла Маркса. У кукольного театра идет подготовка к укладке тротуарной плитки.

Возле клумб у памятника поэту Ивану Никитину установили большие скамейки. Фото: c телеграм-канала Вадима Кстенина.

- Времени по контракту у подрядчика еще довольно много – до осени. Но хотелось бы, чтобы к наступлению теплого времени года горожанам уже было бы комфортно гулять, - подытожил мэр.

Вадим Кстенин также сообщил, что регулярно лично контролирует работы на проспекте Революции, и требует отчета по ним в онлайн-режиме.