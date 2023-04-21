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НовостиОбщество21 апреля 2023 15:12

В Воронеже из-за дождя образовались 9-балльные пробки

Сейчас ситуация на дорогах улучшилась, но ненамного
Олег КУЗНЕЦОВ
Пробки в пятницу вечером для Воронежа обычное дело.

Пробки в пятницу вечером для Воронежа обычное дело.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в пятницу, 21 апреля, на дорогах Воронежа образовались 9-балльные пробки. Заторы прежде всего пришлись на центр города – улицы Кольцовская, Мира, Феоктистова и проспект Революции. Практически остановился и Московский проспект и район Остужевского кольца. Машины медленно едут и по улицам 9 Января, 45 Стрелковой Дивизии, Хользунова, Брусилова и еще двум проспектам: Патриотов и Ленинскому. Возможная причина пробок – дождь и несколько аварий.

Заторы образовались прежде всего на центральных улицах.

Заторы образовались прежде всего на центральных улицах.

Фото: Яндекс.Пробки

К 18 часам ситуация на дорогах несколько улучшилась. Но специализированный сервис Яндекс по-прежнему оценивает ее как достаточно напряженную – в восемь баллов.