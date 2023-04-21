Валерий Гергиев привезет в Воронеж XХII Московский Пасхальный фестиваль

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронеж снова войдет в маршрутный лист Московского Пасхального фестиваля. Концерт 22-го форума пройдет в Воронежском концертном зале 5 мая. Всемирно известный маэстро Валерий Гергиев снова приедет с симфоническим оркестром Мариинского театра. Этот коллектив ходит в список 20 лучших оркестров мира.

Программа воронежского концерта пока неизвестна. Но в этом году концерты фестиваля приурочены к памятным датам страны, а также юбилеям великих композиторов и российских деятелей искусства, в частности 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. В других городах (оркестр гастролирует в рамках фестиваля с 16 апреля) музыканты уже играли произведения Рахманинова, Прокофьева, Римского-Корсакова, Шостаковича, Мусоргского, Глинки, Чайковского, Брукнера, Мендельсона, Бартока, Дебюсси, Равеля, Штрауса.

XХII Московский Пасхальный фестиваль в 2023 году проходит 16 апреля по 9 мая, программа разделена на симфоническую, хоровую, звонильную.

В Воронежском концертном зале Валерий Гергиев и оркестр Мариинки сыграют 5 мая в 19.00, 6+.