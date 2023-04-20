Воронежцы моют памятники в рамках недели исторической памяти

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Вот уже более десяти лет в Ленинском районе проходит приуроченная к Международному Дню охраны памятников и исторических мест акция «Сохраним свое прошлое!», в которой принимают активное участие школьники и волонтеры – студенты ВУЗов и других учебных заведений района. Особенное внимание в преддверии Дня Победы уделяют местам захоронений воинов и военным мемориалам.

- В Ленинском районе достаточно много знаковых исторических и памятных мест: Чижовский плацдарм, Литературный некрополь, знаменитый стенд на улице Кирова «Их именами названы улицы Ленинского района», памятники И.А. Бунину и А.С Пушкину; мемориальные доски, посвященные защитникам Воронежа в годы Великой Отечественной войны. Поэтому мы не ограничиваемся одной конкретной датой. Работаем вместе с активистами всю неделю – сказал глава Ленинского района Сергей Ситников.

За это время с помощью специальной техники районного Комбината благоустройства школьники отмыли от налета и пыли памятники Ивану Бунину (Волонтерский отряд «Светлый» из школы № 13), Литературный некрополь (учащиеся школы № 12), стенд «Их именами названы улицы Ленинского района» (учащиеся школы № 38), несколько десятков мемориальных досок в честь героев Великой Отечественной войны, расположенных вблизи школ.

В четверг, 20 апреля, добровольцы из школы № 27 пришли навести порядок на Чижовский плацдарм.

Постоянным партнером акции является водоканал Воронежа, который предоставляет специализированную технику для помывки памятника «Три солдата», а специалисты МКП «Воронежгорсвет» регулярно проводят контрольное обслуживание наружного освещения Мемориального комплекса.