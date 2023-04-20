Из Воронежа в Липецк в 2023 году запустят скоростной поезд

Новый поезд станет первым прямым железнодорожным рейсом между Воронежем и Липецком. Фото: из архива «КП»

Между Воронежем и Липецком до конца 2023 года пустят скоростной поезд. Об этом сообщил начальник Юго-Восточной железной дороги Павел Иванов. Новый поезд станет первым прямым железнодорожным рейсом между двумя столицами регионов Черноземья. Пока перемещаться между Липецком и Воронежем можно лишь на проходящих железнодорожных составах или автобусах.

Новый поезд стал частью реализации проекта «Соединяя Черноземье». По этой программе уже ездят скоростные поезда между Воронежем, Белгородом и Курском. Направления пользуются популярностью. За полгода на эти маршруты купили больше 30 тысяч билетов.

Напомним, уже с 21 апреля начнут ездить рельсовые автобусы из Воронежа в Старый Оскол и Белгород.