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НовостиОбщество20 апреля 2023 11:08

Из Воронежа в Липецк в 2023 году запустят скоростной поезд

Пока по железной дороге до столицы соседнего региона можно только на проходящих составах
Олег КУЗНЕЦОВ
Новый поезд станет первым прямым железнодорожным рейсом между Воронежем и Липецком.

Новый поезд станет первым прямым железнодорожным рейсом между Воронежем и Липецком.

Фото: из архива «КП»

Между Воронежем и Липецком до конца 2023 года пустят скоростной поезд. Об этом сообщил начальник Юго-Восточной железной дороги Павел Иванов. Новый поезд станет первым прямым железнодорожным рейсом между двумя столицами регионов Черноземья. Пока перемещаться между Липецком и Воронежем можно лишь на проходящих железнодорожных составах или автобусах.

Новый поезд стал частью реализации проекта «Соединяя Черноземье». По этой программе уже ездят скоростные поезда между Воронежем, Белгородом и Курском. Направления пользуются популярностью. За полгода на эти маршруты купили больше 30 тысяч билетов.

Напомним, уже с 21 апреля начнут ездить рельсовые автобусы из Воронежа в Старый Оскол и Белгород.