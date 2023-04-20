В главной роли лягушка: воронежцам покажут необычный фильм о природе

кадр из фильма «Меня приводит в движение свет»

В главных ролях клюква, кувшинка, пион, клоп-солдатик, виноградные улитки, божьи коровки, лягушки и другие «актеры». Так на полном серьезе говорит режиссер фильма «Меня приводит в движение свет» (A lumine motus) Светлана Быченко. Картину о красоте русской природы с ее лугами и болотами документалист снимала два года, путешествуя по нашей стране. Макросъемка (а иначе как снять распускание цветов, пение кузнечиков), - это очень сложно, но безумно красиво.

- Я 15 лет снимаю птиц. Смотрела на цветы и думала: красивые, но не знаю, как их запечатлеть! Вот решила разобраться. Оказалось, что цветы снимать тяжелее любых животных. Ты не можешь предсказать, как они себя поведут. Камеру нужно ставить на несколько часов и не угадаешь, какой из бутонов захочет сегодня раскрыться, - рассказала режиссер Светлана Быченко.

Ленту снимали в течение двух лет в Ботаническом саду МГУ, Псковской области, а также у наших соседей – в заповедниках Белогорье (Белгородская область) и «Воронинский» (Тамбовская область), а также в Липецкой области.

Цветы распускаются и замерзают, жучки ползут по своим делам, лягушка монотонно пускает пузыри в родном болоте. Получилось своеобразное путешествие в мир цветов и насекомых, в мир, что у нас под ногами. При пристальном рассмотрении мы увидим, что растения так же, как и мы борются, чувствуют, видят и даже слышат. Что жизнь насекомых так же наполнена событиями, как и наша. У нас под ногами - целый космос!

Чтобы самому подсмотреть за этим невероятным миром - нужно как минимум опуститься на четвереньки, а то и вооружиться лупой. Красота - она вообще всегда вокруг нас, просто многие, погруженные в рутину дел, ее не замечают. У воронежцев будет целый час, чтобы приобщиться к прекрасному. Фильм покажут 22 апреля в 14.00 в кинотеатре «Пролетарий» и в 15.00 в «Синема парк» в галерее Чижова. Это волшебное путешествие не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. 6+