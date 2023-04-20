Движение троллейбуса №11 в Воронеже остановили до 30 июня

Фото с сайта Единого оператора городских пассажирских перевозок.

С сегодняшнего дня, 20 апреля, в Воронеже приостановлено движение троллейбуса №11. Об этом накануне сообщил Единый оператор городских пассажирских перевозок.

Электротранспорт, который связывает левый берег (от ВАСО до Северо-Восточного микрорайона) возьмет паузу из-за земляных работ. Техническое перевооружение участка теплотрассы возле дома №8/1 по Ленинскому проспекту и домов №№ 2 и 4 по улице Героев Стратосферы будет проводить компания «Квадра». На линию троллейбусы должны вернуться 30 июня.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в феврале этого года троллейбус № 11 не выходил на линию на протяжении четырех дней.