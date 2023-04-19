Воронежская шахматистка Анна Журова завоевала золото и серебро первенства России

Анна Журова. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежская спортсменка Анна Журова завоевала серебро первенства России по быстрым шахматам среди девушек до 19 лет, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В соревнованиях участвовали более полутора тысяч человек, они провели девять туров по швейцарской системе. Журова набрала семь баллов, отстав на один балл от Марии Якимовой из Татарстана. В этой же возрастной группе восьмое место заняла еще одна воронежская шахматистка Жанна Лесных, а Максим Петров стал 12-м.

Ранее Анна Журова в Москве стала чемпионкой в решении шахматных композиции, а в блице остановилась в шаге от пьедестала.

На детско-юношеских первенствах России сейчас проходят основные турниры с классическим контролем времени. Воронежскую область на них представляют десять спортсменов в высшей лиге и еще девять — в первой. Анна Журова имеет лучший рейтинг среди всех участниц турнира в своей категории.