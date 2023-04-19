Воронежских дачников предупредили об опасности заразиться лихорадкой

Мыши, если проникнут на дачи, могут натворить бед. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Перед дачным сезоном специалисты Роспотребнадзора предупредили жителей Воронежской области об опасности заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, лихорадкой Ку, туляремией, клещевым боррелиозом и лептоспирозом. Эти болезни передают грызуны, клещи и комары. Таким образом, чтобы свести риск заражения до минимума, нужно всех этих животных и насекомых не допустить хозяйничать на ваших дачных участках.

С комарами и клещами нужно бороться, используя различные репелленты. Для грызунов есть другие давно известные эффективные средства профилактики.

- Перед началом дачного сезона нужно проводить проветривание, влажную уборку помещений и мытье посуды с применением мыльно-содовых растворов. Также надо тщательно просушивать одежду и постельные принадлежности, - советуют в региональном управлении Роспотребнадзора.

Истребить грызунов на дачах можно двумя способами. Первый - обратиться в специальные дезинфекционные предприятия. Второй - обойтись своими силами, отлавливая их в ловушки и раскладывая отравленные приманки. Их можно купить в магазине.

Работая на огороде, надо надевать плотные перчатки и защитную одежду. Никогда не трогайте трупы грызунов голыми руками. Обнаружив тела мышей или крыс, их нужно сжечь или закопать на глубину от полуметра и более.

В дачных домиках необходимо вовремя устранять разрушения фундамента, стен и пола, а на окнах нужно установить сетки с размерами ячеек не больше, чем 10х10 миллиметров.