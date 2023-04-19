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НовостиОбщество19 апреля 2023 7:47

Воронежских дачников предупредили об опасности заразиться лихорадкой

Чтобы ее не подхватить, нужно на своем участке избавиться от грызунов
Олег КУЗНЕЦОВ
Мыши, если проникнут на дачи, могут натворить бед.

Мыши, если проникнут на дачи, могут натворить бед.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Перед дачным сезоном специалисты Роспотребнадзора предупредили жителей Воронежской области об опасности заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, лихорадкой Ку, туляремией, клещевым боррелиозом и лептоспирозом. Эти болезни передают грызуны, клещи и комары. Таким образом, чтобы свести риск заражения до минимума, нужно всех этих животных и насекомых не допустить хозяйничать на ваших дачных участках.

С комарами и клещами нужно бороться, используя различные репелленты. Для грызунов есть другие давно известные эффективные средства профилактики.

- Перед началом дачного сезона нужно проводить проветривание, влажную уборку помещений и мытье посуды с применением мыльно-содовых растворов. Также надо тщательно просушивать одежду и постельные принадлежности, - советуют в региональном управлении Роспотребнадзора.

Истребить грызунов на дачах можно двумя способами. Первый - обратиться в специальные дезинфекционные предприятия. Второй - обойтись своими силами, отлавливая их в ловушки и раскладывая отравленные приманки. Их можно купить в магазине.

Работая на огороде, надо надевать плотные перчатки и защитную одежду. Никогда не трогайте трупы грызунов голыми руками. Обнаружив тела мышей или крыс, их нужно сжечь или закопать на глубину от полуметра и более.

В дачных домиках необходимо вовремя устранять разрушения фундамента, стен и пола, а на окнах нужно установить сетки с размерами ячеек не больше, чем 10х10 миллиметров.