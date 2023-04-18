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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 14:28

Под Воронежем «ЗИЛ» врезался в «шестерку»: водитель «Жигулей» ранен

ДТП случилось в Рамони
Юрий КОЗЛОВ
Дорога после аварии.

Дорога после аварии.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

Во вторник, 18 апреля, в 13.20 в Рамони на перекрестке столкнулись «ЗИЛ» и «шестерка». При этом грузовик опрокинулся на бок. А у легковой машины после столкновения вылетели стекла, помялась крыша и был разворочен капот.

К сожалению, в этой аварии не обошлось без пострадавшего.

- 59-летнему шоферу грузовика, жителю Рамони, госпитализация не потребовалась. По предварительным данным, при проезде перекрестка именно он должен был уступить дорогу «Жигулям». А вот водитель «шестерки», также 22-летний местный житель, попал в Рамонскую районную больницу, - рассказали в региональном ГУ МВД.