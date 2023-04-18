Воронежские спортсмены стали победителями первенства России по шахматной композиции

Анна Журова и Никита Кузьминых увезли с московского турнира домой золотые медали. Фото: cspsk-vrn.ru

На детско-юношеском первенстве России по решению шахматной композиции среди победителей – два воронежских спортсмена. В турнире участвовали 375 человек.

- Анна Журова оказалась сильнее всех в возрастной категории до 19 лет. А Никита Кузьминых победил в соревновании юношей до 17 лет, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. – Таким образом, на счету наших спортсменов оказалось два золота из десяти разыгрываемых на турнире.

Компанию Анне Журовой на пьедестале составили спортсменки из Ярославской и Саратовской областей. А у юношей второе и третье место после Никиты Кузьминых заняли шахматисты из Ульяновской области и Пензы.