В Воронеже на улице Ворошилова тушили КамАЗ

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Пожар вспыхнул под капотом грузового автомобиля КамАЗ в Ленинском районе Воронежа. Машина находилась в этот момент на проезжей части на улице Ворошилова. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сигнал на пульт дежурного о происшествии поступил в 09.50. К тушению машины привлекли два пожарных расчета в составе восьми спасателей и двух единиц спецтехники.

Справиться огнем удалось в 09.57. При этом выгорело подкапотное пространство грузовика по всей площади. По счастью, никто из людей не пострадал. Причина возгорания сейчас выясняется.