Часть Железнодорожного района Воронежа останется без воды 18 и 19 апреля 2023

Фото со страницы РВК-Воронеж в VK.

18 апреля специалисты РВК-Воронеж проведут замену задвижки по ул. Добролюбова. На время работ с 10:00 до 14:00 будет временно приостановлено водоснабжение по ул. Добролюбова и ул. Рокоссовского.

19 апреля специалисты заменят задвижку по ул. Богдана Хмельницкого. На время работ с 10:00 до 14:00 будет временно приостановлено водоснабжение по следующим адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 30-58а (четные), 29-71 (нечетные).

Сотрудники РВК-Воронеж советует горожанам заранее запастись водой.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, 6 апреля три улицы в Советском районе Воронежа остались без горячей воды.