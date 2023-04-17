Бессмертный полк пройдет в Воронеже в онлайн-режиме

Мероприятие проходило в онлайн-режиме и в ковидный год Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В этом году на День Победы не будет традиционного шествия Бессмертного полка. Об этом сообщил на еженедельной планерке в мэрии руководитель городского управления культуры Андрей Харитонов.

По словам чиновника, мероприятие 9 Мая состоится, но в онлайн-формате. По какой причине меньше чем за месяц чиновники резко изменили планы, пока не известно. «Комсомолка» следит за ситуацией и сообщит подробности позже.

Напомним, в ковидный год мероприятие также проходило в режиме "удаленки". Тогда родственники Героев выставляли их портреты в окнах своих домов.