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НовостиОбщество17 апреля 2023 12:29

Бессмертный полк пройдет в Воронеже в онлайн-режиме

Традиционного шествия по городу в этом году не будет
Ирина КАЗАНИНА
Мероприятие проходило в онлайн-режиме и в ковидный год

Мероприятие проходило в онлайн-режиме и в ковидный год

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В этом году на День Победы не будет традиционного шествия Бессмертного полка. Об этом сообщил на еженедельной планерке в мэрии руководитель городского управления культуры Андрей Харитонов.

По словам чиновника, мероприятие 9 Мая состоится, но в онлайн-формате. По какой причине меньше чем за месяц чиновники резко изменили планы, пока не известно. «Комсомолка» следит за ситуацией и сообщит подробности позже.

Напомним, в ковидный год мероприятие также проходило в режиме "удаленки". Тогда родственники Героев выставляли их портреты в окнах своих домов.