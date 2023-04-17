Воронежские полицейские поймали афериста, обманувшего виртуальную подругу более двух лет назад

Аферист предложил купить для своей избранницы автомобиль премиум класса и при этом продать имеющуюся у женщины машину. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники отдела полиции № 8 УМВД России по Воронежу во взаимодействии с коллегами из Санкт-Петербурга задержали афериста. Его подозревают в совершении мошенничества в отношении 37-летней жительницы Старого Оскола. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В сентябре 2020 года на сайте знакомств потерпевшая начала общаться с неизвестным. Мужчина сразу заявил о серьезности своих намерений и готовности заключить с ней брак. Он предложил купить для своей избранницы автомобиль премиум класса и при этом продать имеющуюся у женщины машину. Для встречи с ухажером дама приехала в Воронеж, где он якобы находился проездом по служебным делам. Потерпевшая доверила аферисту провести сделку по продаже автомобиля, передала ему имеющиеся документы, а также более 400 тысяч рублей. После этого злоумышленник «испарился».

Стражам порядка удалось установить личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый за аналогичные преступления 42-летний житель Владимирской области. Гражданин длительное время находился в федеральном розыске за совершение идентичных мошенничеств на территории различных регионов. В отделе полиции он во всем сознался.

В соответствии с частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» помещенному в изолятор злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.