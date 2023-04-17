Воронежский студент лишился 80 тысяч рублей после установки приложения на смартфон

Следуя его инструкциям мошенника, студент, ничего не подозревая, предоставил злоумышленнику доступ к своему мобильному банку. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 16 апреля, в полицию за помощью обратился 20-летний студент воронежского вуза. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником полиции. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Аферист уверял, что некий человек по доверенности пытается оформить кредит на имя потерпевшего. Затем студенту посоветовали установить мобильное приложение на смартфон, которое позволит отследить местонахождение банка, в котором происходит оформление кредита, чтобы предотвратить хищение денежных средств.

Через несколько минут потерпевшему позвонил еще один мошенник. Следуя его инструкциям, студент, ничего не подозревая, предоставил злоумышленнику доступ к своему мобильному банку. После этого с кредитных карт потерпевшего было списано 80 тысяч рублей.

Всего же за минувшие сутки на территории Воронежской области зафиксированы четыре сообщения о хищениях денег, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием. Общий ущерб составил более ста тысяч рублей.