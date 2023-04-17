В Воронежскую область раньше срока вернулись перелетные птицы

Фото Петра Венгерова с сайта Воронежского заповедника Фото: Предоставлено

Ранняя и очень тёплая весна в этом году способствовала раннему возвращению в наш регион перелетных птиц. Об этом сообщили в Воронежском заповеднике.

- Вслед за ближними мигрантами, зимующими на юге Европы, в Воронежском заповеднике начался прилёт дальних мигрантов, места зимовок которых находятся в Африке и на юге Азии. Необычайно рано прилетели пеночки-теньковки, чёрные коршуны, желтоголовые трясогузки, деревенские ласточки, удоды, лесные коньки, - рассказал Петр Венгеров, доктор биологических наук, главный научный сотрудник заповедника.

Свили гнезда и приступили к насиживанию яиц чибисы и поползни, за ними – большие синицы и лазоревки. По мнению специалиста, нынешняя весна является ярким подтверждением потепления климата.