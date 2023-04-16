В Воронеже к 9 мая пройдет концерт, средства от которого направят на поддержку мобилизованных

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В преддверии 9 Мая в Воронежском концертном зале пройдет большой праздничный концерт. В программе, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прозвучат стихи и песни военных лет.

Выступят симфонический оркестр ВКЗ, эстрадный хор Fermata, артист драмтеатра Юрий Смышников, солистка филармонии Елена Старкова, солисты театра оперы и балета Иван Кураев и Марина Безбородова, Денис Нижельской и другие артисты.

Все средства от продажи билетов направят на поддержку военнослужащих, мобилизованных из Воронежской области.

Концерт пройдет в ВКЗ 4 мая в 19.00, 12+