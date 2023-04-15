В Воронежском заповеднике временно закрыли экотропу «Черепахинская»

По экотропе пока ходить нельзя. Фото: страница Воронежского государственного заповедника ВКонтакте.

Посетители Воронежского заповедника временно не смогут пройти по экотропе «Черепахинская». Там после паводка сложилась аварийная ситуация. Нужно время для ремонта экотропы. Пока же по ней ходить опасно.

Туристы, впрочем, могут побывать в Музее природы, Бобровом городке и Музее В.М. Пескова. Они открыты с 9.00 до 18:00 со вторника по воскресенье (понедельник – выходной).

Кроме того, открыт для посещения Музей пожаров в фиксированное время 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 со среды по воскресенье (понедельник и вторник – выходные).

Записаться на экскурсии для групп можно по телефонам +7 961-109-76-29 (со вторника по воскресенье) и +7 (473) 259-45-49 (с понедельника по пятницу) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.