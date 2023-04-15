Воронежцам предлагают проголосовать за благоустройство Петровских сквера и набережной

Петровскую набережную продолжат реконструировать в любом случае. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В Воронежской области, как и по всей стране, стартовало голосование, во время которого определят объекты для будущего благоустройства. Нашим землякам предстоит определить, где раньше провести реконструкцию – на Петровской набережной или в одноименном сквере.

Надо сказать, вторая очередь благоустройства Петровской набережной запланирована уже достаточно давно. Тут вопрос приоритета. Если воронежцы проголосуют за Петровский сквер, то именно там реконструкция начнется раньше.

Чтобы проголосовать, надо вначале авторизоваться на портале «Госуслуг», а потом:

1. перейти на сайт Городсреда.ру;

2. кликнуть на опцию «Принять участие в голосовании»;

3. выбрать муниципальное образование или административный район из доступных;

4. щелкнуть по кнопке «Узнать подробности» напротив интересующего пространства;

5, выбрать опцию «Проголосовать».

У тех, кто не дружит с интернетом, тоже есть возможность проголосовать. Для этого они могут воспользоваться помощью волонтеров в МФЦ, торговых центрах. Кстати, волонтером может стать любой желающий. Для этого нужно подать соответствующую заявку на этом сайте.