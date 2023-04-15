В Воронеже проходит всероссийская ярмарка вакансий

Специалисты рабочих профессий сейчас нужнее, чем менеджеры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронеже продолжается всероссийская ярмарка вакансий. В субботу, 15 апреля, можно будет поискать работу в двух отделах занятости: «Правобережный» (проспект Революции, 1в) и «Левобережный» (г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 72) с 11.00 до 15.00.

На ярмарке можно будет выбрать вакансии не только в нашем регионе, но и в целом по стране с использованием портала «Работа России». Кроме того, есть возможность узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии. Можно также получить консультацию о поддержке со стороны государства в случае открытия собственного дела, переезда с целью трудоустройства в другой регион.

В первый день работы ярмарки специалисты отмечали, что сейчас больше всего вакансий у предприятий оборонно-промышленного комплекса. Им нужны специалисты рабочих профессий. Также много людей требуются в сфере АПК и переработки. В пятерку самых востребованных в Воронежской области профессий вошли водители, токари, фрезеровщики, сварщики и кладовщики. Менеджеры и юристы уже не в моде. В Воронежской области открыты более 20 тысяч вакансий, а вот претендентов на них на данный момент в два раза меньше.