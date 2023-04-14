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НовостиОбщество14 апреля 2023 14:56

В Воронежской области разработают защиту от дронов

От других угроз регион защищен системой ПВО
Ирина КАЗАНИНА
Фото Олега Адамовича

Фото Олега Адамовича

Фото: из архива «КП»

В Воронежской области разрабатывают систему защиты от диверсионных дронов. Об этом на встрече с журналистами 14 апреля рассказал губернатор Александр Гусев. Работа над системой защиты проводится совместно с силовиками.

Глава региона уточнил, что речь идет о дронах, поскольку от угроз других, более крупных летательных объектов регион надежно защищен системой ПВО.

Напомним, в Воронежской области действует запрет на полеты беспилотников. Их могут использовать только государственные структуры по предварительному согласованию с чиновниками.