В Воронежской области разработают защиту от дронов

Фото Олега Адамовича Фото: из архива «КП»

В Воронежской области разрабатывают систему защиты от диверсионных дронов. Об этом на встрече с журналистами 14 апреля рассказал губернатор Александр Гусев. Работа над системой защиты проводится совместно с силовиками.

Глава региона уточнил, что речь идет о дронах, поскольку от угроз других, более крупных летательных объектов регион надежно защищен системой ПВО.

Напомним, в Воронежской области действует запрет на полеты беспилотников. Их могут использовать только государственные структуры по предварительному согласованию с чиновниками.