В Воронеже «Олимпик» благоустроит фирма из Ульяновской области за 48 миллионов рублей

В конце зимы на «Олимпике» традиционно проводят «Лыжню России». Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронеже нашли подрядчика для благоустройства территории спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпик». За торги отвечали специалисты областного бюджетного учреждения «Спортсооружения». С начальной цены в 54,1 млн рублей цену контракта удалось снизить до 48,6 млн рублей. Победила на аукционе фирма ООО «Димстройивест» из Ульяновской области.

На первом этапе благоустройства подрядчику предстоит обновить сети водоснабжения и канализации, а также установить новые фонари, оборудовать тротуары и спортплощадки. Кроме того, нужно будет сделать систему видеонаблюдения и возвести малые архитектурные формы, заменить урны и скамейки. Эти работы нужно будет завершить до 31 декабря 2023 года. На втором этапе собираются реконструировать спортшколу и добавить в «Олимпик» зону тихого отдыха. Отдельно будут искать подрядчика для строительства экопарковки.

Это были уже вторые торги на благоустройство «Олимпика». На первые никто не подал заявок.

В мае 2022 года губернатор Александр Гусев резко раскритиковал состояние «Олимпика». Особенно главу области возмутил киоск с шаурмой посреди футбольного поля и киоски вместо мест для парковки, которых явно не хватает.