В Воронежской области за сутки выявили еще 344 случая коронавируса

Фото из архива КП
Фото: Из архива "КП"
В Воронежской области по данным на 14 апреля положительные тесты на ковид получили 344 местных жителя. Свежей суточной статистикой поделился федеральный оперштаб.
В большинстве случаев болезнь протекает без осложнений. Госпитализация в «красную» зону медучреждений региона понадобилась 37 воронежцам. У них зафиксировали тяжелую форму.
Всего же с начала пандемии с весны 2020 года в регионе выявили уже 500 050 случаев заражения COVID-19. Некоторые переболели уже не один раз.
По счастью, за минувшие сутки медики не зафиксировали летальных случаев. Кроме того, выписали из стационаров или амбулаторного лечения 429 воронежцев.