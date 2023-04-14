В Воронежской области за сутки выявили еще 344 случая коронавируса

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области по данным на 14 апреля положительные тесты на ковид получили 344 местных жителя. Свежей суточной статистикой поделился федеральный оперштаб.

В большинстве случаев болезнь протекает без осложнений. Госпитализация в «красную» зону медучреждений региона понадобилась 37 воронежцам. У них зафиксировали тяжелую форму.

Всего же с начала пандемии с весны 2020 года в регионе выявили уже 500 050 случаев заражения COVID-19. Некоторые переболели уже не один раз.

По счастью, за минувшие сутки медики не зафиксировали летальных случаев. Кроме того, выписали из стационаров или амбулаторного лечения 429 воронежцев.