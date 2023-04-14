В Нововоронеже пьяная мать напала на инспектора ПДН и вырвала ей волосы

Фото из архива КП Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Нововоронежском городском суде скоро начнется рассмотрение уголовного дела, фигуранткой которого стала 24-летняя мать. Женщину обвиняют в нападении на инспектора ПДН. Она вцепилась в волосы правоохранителю и вырвала их. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в январе. Тогда инспектор ПДН вместе с участковым пришли к горе-мамаше домой для профилактической работы. Прошла информация, что дама часто выпивала и не ухаживала за своими детьми должным образом. Ранее ее уже привлекали к административной ответственности.

Обвиняемая визиту стражей порядка не обрадовалась, а накинулась на инспектора ПДН, начала ее бить по голове и груди, а также хватать за волосы. В итоге у сотрудника полиции диагностировали сотрясение мозга.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).