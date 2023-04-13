Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 апреля 2023 14:40

В Воронежской области приняли уже 6,4 тысячи беженцев из зоны СВО

Они живут в 100 пунктах временного размещения
Олег КУЗНЕЦОВ
Первые беженцы приехали в Воронежскую область в конце февраля – начале марта 2022 года.

Первые беженцы приехали в Воронежскую область в конце февраля – начале марта 2022 года.

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронежской области в 100 пунктах временного размещения (ПВР) разместили уже более 6,4 тысячи беженцев. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Ранее сообщали, что наша область может принять максимум 7 тысяч беженцев. Однако с начала СВО в наш регион приехали 44 тысячи из новых регионов России и из Украины. Большинство из них уехали к родственникам или вернулись домой, когда боевых действия на их родине немного утихли.

В то же время в Воронежской области как межрегиональном центре перечислили разовую материальную помощь в 10 тысяч рублей более чем 73 тысячам беженцев. Еще более 15 тысяч получили социальные выплаты как пенсионеры, инвалиды и семьи с детьми. Эти деньги были предоставлены из федерального бюджета.