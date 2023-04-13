В Воронежской области приняли уже 6,4 тысячи беженцев из зоны СВО

Первые беженцы приехали в Воронежскую область в конце февраля – начале марта 2022 года. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронежской области в 100 пунктах временного размещения (ПВР) разместили уже более 6,4 тысячи беженцев. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Ранее сообщали, что наша область может принять максимум 7 тысяч беженцев. Однако с начала СВО в наш регион приехали 44 тысячи из новых регионов России и из Украины. Большинство из них уехали к родственникам или вернулись домой, когда боевых действия на их родине немного утихли.

В то же время в Воронежской области как межрегиональном центре перечислили разовую материальную помощь в 10 тысяч рублей более чем 73 тысячам беженцев. Еще более 15 тысяч получили социальные выплаты как пенсионеры, инвалиды и семьи с детьми. Эти деньги были предоставлены из федерального бюджета.