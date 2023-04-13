В Воронеже в 12-й раз пройдет Большой фестиваль мультфильмов

предоставлено БФМ

В Воронеже снова принимают Большой фестиваль мультфильмов. 12-й его сезон пройдет с 14 по 16 апреля по традиции в кинотеатре «Спартак».

В трехдневной программе - сборники короткометражных анимационных фильмов, которые собрали фильмы-лауреаты различных фестивалей и работы молодых режиссеров-аниматоров.

- Когда мы планировали Большой фестиваль мультфильмов в Москве прошлой осенью, то решили, что он, как и выпуски БФМ во время пандемии, будет иметь онлайн-версию. Мы считаем, что в трудные времена возможность увидеть новое кино со всего мира поддержит людей, любящих искусство анимации. Так что всю нашу программу можно было посмотреть из любой точки России. Но все равно ничто не заменит большой экран и поход в кино с семьей и с друзьями, поэтому мы решили провести в Воронеже, где мы всегда устраивали фестивальные показы, малую версию БФМ, сливки конкурсных программ, в которые войдут победители международного и национального конкурсов и лучшие фильмы для детей, - отметила программный директор фестиваля Дина Годер.

Откроется БФМ 14 апреля в 20.00 взрослой программой «У неба нет края» (18+). В нее вошли 10 короткометражных российских анимационных фильмов для взрослых. Это фильмы-призеры московского БФМ-2022. В ней есть довольно откровенные фильмы. В частности, смешной анимационный фильм «Красные щеки Маро» - студенческая лента о стыдливой девушке, которой пришлось работать на съемках порно-фильма.

15 апреля покажут две программы. В 12.30 - детскую «Тучкины штучки» (6+). Это сборник из 17 короткометражек, в нем есть и мультфильмы больших студий, и студенческая анимация. Например, очень смешной фильм «Как волки едят детей» сделала студентка Колледжа анимации. А еще есть история о дружбе мальчика и автобуса, о кролике и невоспитанных кошках, о Бабе-Яге, которая хочет танцевать на вечеринке, и другие анимационные короткометражки.

В 20.00 можно посмотреть взрослую программу «Как я вырос» (18+), в которую вошли призеры московского БФМ-2022. В программе восемь короткометражных фильмов. Это победители различных анимационных фестивалей. Например, венгерский «Амок» - первый призер фестиваля в Анси, главного анимационного фестиваля в мире. Демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

16 апреля в 12.30 покажут детскую программу «Комната моей мечты» (6+). В ней девять короткометражных анимационных фильмов зарубежных студий, рассчитанных на семейную аудиторию. В сборник вошли мультфильмы и совсем для малышей, и для всей семьи. Например, «Самая скучная бабуля в мире» - лента про взаимоотношения девочки и бабушки.