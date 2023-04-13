Главный воронежский метеоролог объяснил причину белого дождя

Причина белого дождя – скорее всего, пыль с волгоградских и астраханских степей. Фото: "Типичный Воронеж".

В четверг, 13 апреля, в Воронеже во время дождя с попаданием капель на машины на них образовывался слой белой пыли. Это особенно было заметно на автомобилях темного цвета. Причину такого погодного феномена объяснил руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков:

- По всей видимости, белую пыль принесло со степей Волгоградской и Астраханской областей. Там сильные ветры унесли с собой верхний пересохший слой почвы, эти ее компоненты и выпадали вместе с дождем у нас. Сейчас уже осадки нормальные. Они уже не приносят с собой белую пыль, а, наоборот смывают ее.

Александр Сушков также опроверг версию о том, что белый дождь стал следствием извержения камчатского вулкана Шивелуч:

- Такого не может быть по двум причинам. Первая – значительная удаленность вулкана. Воздушные массы за шесть тысяч километров – а примерно таково расстояние до Камчатки – к нам еще не долетали. Был прецедент, когда приходили ветры с Сахары, но до африканской пустыни куда ближе. Ее отделяет от нас четыре тысячи километров. Вторая причина – ветер 13 апреля дует с юго-востока. Пепел с Камчатки теоретически могли принести только воздушные массы с востока.

Напомним, ранее синоптики дали погоду на Пасху, которая в этом году приходится на 16 апреля. По предварительному прогнозу, будет ясно, но прохладно.