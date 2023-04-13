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НовостиСпорт13 апреля 2023 9:58

Воронежская теннисистка Полина Яценко выиграла турнир в Египте

Она победила в парном разряде вместе с Аленой Фалей из Белоруссии
Алексей СЕРГУНИН
Полина Яценко и Алена Фалей. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Полина Яценко и Алена Фалей. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В полуфинале Полине с Аленой противостояли Эмили Линд (Великобритания) и Джессика Фейлла (США). Соперницы были посеяны под вторым номером.

- Первый сет наши девушки уступили 2:6, во втором собрались, изменили расстановку, и это дало результат 6:3 в нашу пользу. Все решалось на тай-брейке. До счета 7:7 шла равная борьба. 8:7 - Полина выиграла очень длительный важный розыгрыш. 9:7 - американка сделала двойную ошибку. 9:8 - мы ошиблись на приеме, но победное очко - американская теннисистка ошиблась у сетки, и в итоге 10-8, - подытожил тренер Полины Вячеслав Яценко.

В финале Полина и Алена выиграли у российского дуэта Шалимова – Бурдина со счетом 6:4, 7:5.