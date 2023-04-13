Воронежский губернатор Александр Гусев: «За пять лет создали больше 17 тысяч новых мест в школах»

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В рамках своего отчета перед депутатами Областной думы губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о развитии системы основного и дополнительного образования.

На сегодня в 1496 образовательных учреждениях региона обучаются 481 тысяча человек или 21% населения области.

Губернатор назвал обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования своей приоритетной задачей на протяжении последних пяти лет.

- Сегодня я могу заявить, что задача полностью решена. Для этого в период с 2018 по 2022 годы построено и введено в эксплуатацию 47 детских садов на 7,5 тысяч мест. В том числе в 2022 году - четыре детских сада на 640 мест, - рассказал Александр Гусев.

За этот период в регионе построили и реконструировали здания 27 школ, что позволили дополнительно создать более 17 тысяч ученических мест. Только в минувшем году в области открылись четыре новые школы на 2973 места. Подходит к завершению реализация масштабного проекта – строительство в Воронеже совместно с белорусскими партнерами мегашколы на 2860 мест. Она станет крупнейшим образовательным центром России.

На развитие образования также направляются средства по государственной программе. Только в 2022 году на эти цели выделили больше 40 миллиардов рублей. Из них 4,4 миллиарда рублей предоставил федеральный бюджет. В целом на развитие образования области в течение пяти лет потратили чуть меньше 160 миллиардов рублей, из которых средства федерального бюджета составили почти 19 миллиарда рублей.

Большое внимание уделяется и развитию дополнительного образования. Федеральный бюджет за пять лет выделил на эти цели средства, позволившие создать больше 20 тысяч новых мест.

- На территории региона функционирует 412 центров образования «Точка роста». Открыты инновационные центры «Кванториум», «IT-куб», «Орион», которые помогают развивать способности и таланты более тридцати тысячам детей. Знаковым объектом стало открытие в 2022 году Центра креативных индустрий «Матрешка», в котором совмещается обучение по программам развития творчества с цифровыми технологиями, - перечислил Александр Гусев.

Услугами дополнительного образования на сегодня пользуются 97% жителей региона в возрасте от пяти до восемнадцати лет. Это более 300 тысяч детей и подростков.

За пять лет для воронежцев стало более доступным и профессиональное образование. За период с 2019 по 2022 годы в регионе появилось 49 современных мастерских на базе техникумов и колледжей. С 2019 года функционирует Центр опережающей профессиональной подготовки по востребованным профессиям. В нем проводятся обучающие мероприятия и работа по профессиональной ориентации молодежи. Помощь специалистов позволила разработать индивидуальные маршруты обучения 54, 5 тысячам человек.

Одной из ключевых задач профессионального образования остается подготовка кадров для реального сектора экономики: промышленности, сельского хозяйства, строительного комплекса.