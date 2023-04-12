Воронежские ребята услышали голоса планет Солнечной системы

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В среду, 12 апреля, в модельной библиотеке № 32 им. Г.Н. Троепольского Ленинского района прошел библиотечный урок для школьников «Звездные истории», посвященный Дню космонавтики.

Рабята узнали много нового о профессии космонавта, необходимых для этого знаниях и навыках, интересных фактах из истории покорения космического пространства, выдающихся советских летчиках-космонавтах.

В веселых конкурсах ребята проверили свои навыки и сноровку, а также познакомились с устройством Солнечной системы при помощи интерактивного оборудования обновленного информационно-образовательного центра. Сотрудники библиотеки представили школьникам новинки книжного фонда по теме космоса.

Огромное впечатление на детей произвело интерактивное оборудование уют-зала. Ребята услышали, как звучат планеты Солнечной системы и насладились видами космоса. Для школьников была подготовлена космическая викторина с тематическими вопросами.

В завершении библиотечного урока собравшиеся посмотрели небольшой видеоролик о полете Юрия Гагарина в космос.