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НовостиОбщество12 апреля 2023 13:16

В Воронеже на три недели ограничат движение на улице Минской

Это необходимо для строительства новой развязки
Ирина КАЗАНИНА
Фото мэрии Воронежа

Фото мэрии Воронежа

Фото: Предоставлено

С 13 апреля в течение трех недель будет частично ограничено движение по двум полосам на участке улицы Минской. Эти ограничения вызваны с началом очередного этапа строительства Остужевской развязки - организации съездов на пересечении улиц Остужева и Минской, а также уширения отдельных участков дороги.

Проезд закроют на улице Минской при выезде из микрорайона «Электроника» в направлении улицы Остужева с 12:00 13 апреля и снова откроют только вечером 4 мая.

Будьте внимательны, следите за знаками!