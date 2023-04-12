В Воронеже на три недели ограничат движение на улице Минской

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

С 13 апреля в течение трех недель будет частично ограничено движение по двум полосам на участке улицы Минской. Эти ограничения вызваны с началом очередного этапа строительства Остужевской развязки - организации съездов на пересечении улиц Остужева и Минской, а также уширения отдельных участков дороги.

Проезд закроют на улице Минской при выезде из микрорайона «Электроника» в направлении улицы Остужева с 12:00 13 апреля и снова откроют только вечером 4 мая.

Будьте внимательны, следите за знаками!