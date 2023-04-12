В Воронеже дали имена новым скверам и лесопаркам

Пройду по Васильковому, зайду на сквер я «Свадебный»… Фото: Даниил ОПАРИН

На заседании комиссии по экологии и природопользованию депутаты Воронежской гордумы приняли решение дать названия нескольким скверам и лесополосам Воронежа.

Участок на перекрестке улиц Рокоссовского и Суворова предложили назвать сквером имени маршала Рокоссовского, а территории с зелеными насаждениями по Белорусской — лесопарком «Дружба».

У дома № 185 по Московскому проспекту теперь появится сквер имени академика Бурденко, а зеленая зона у дома № 92 по Урицкого и в районе дома № 72 по улице Варейкиса получит название «Парус Надежды».

Волжским сквером станет озелененная территория недалеко от строения №15А на Волжской, а участок на Спортивной набережной решили окрестить «Свадебным». Видимо, из-за замочков, которые любят вешать вдоль берега водохранилища молодожены.

Зеленый участок на Тавровской, №14А назовут «Парусным» сквером, а территорию у дома № 2 на Чебышева — Рабочим бульваром. У домов №№ 16 и 24 на той же Чебышева появится сквер «Крестьянский». Достаточно обширную территорию от дома № 33 по Майской до дома № 2 по Глинки окрестят Новоникольским бульваром.

Скверами Новаторов, Васильковый и Донской назвали соответственно зеленые зоны в районе улиц Кривошеина, №66 и Героев Сибиряков, на улицах Рушниковой и Мостовой. А территория у фасада дома №114/5 на Ломоносова получит громкое имя Бульвара Генетиков.