Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 апреля 2023 10:55

В Воронеже отключат воду в десяти домах Коминтерновского района

Возможны также проблемы с ней у жителей верхних этажей на соседних улицах
Олег КУЗНЕЦОВ
Проблемы с напором воды могут возникнуть у жильцов домов четырех улиц.

Проблемы с напором воды могут возникнуть у жильцов домов четырех улиц.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей двух улиц Коминтерновского района предупредили в «РВК-Воронеж» об отключении воды. Ее не будет в четверг, 13 апреля, с 10.00 до 17.00 по следующим адресам:

— улица Торпедо, дома №№ 25, 27, 31, 33, 35, 37, 37а, 43/2;

— улица Загородная, дома № 66 и № 68.

Не исключено, что возникнут проблемы с водой из-за снижения давления и на верхних этажах в других домах этих двух улиц, а также на прилегающих улицах Машиностроителей и Керамической.

Воды не будут из-за подключения к сетям новостройки на улице 9 Января.