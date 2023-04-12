В воронежском селе Гремячье появится пристройка к школе

Пристройку возведут в селе Гремячье Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронежской области объявили конкурс на разработку проекта и строительство пристройки к школе в селе Гремячье Хохольского района Воронежской области. Здание появится на улице Чехова, 16б. Стартовая цена контракта составляет 604,3 миллиона рублей.

Согласно условиям контракта победителю конкурса предстоит разработать рабочую документацию, в том числе дизайн-проект фасадов и интерьеров помещений вестибюля, учебных кабинетов, спортивного зала, актового зала и рекреации. А также построить пристройку к зданию школы со всеми необходимыми коммуникациями.

Срок окончания строительства - 1 декабря 2024 года. Заявки на участие в тендере принимаются до 27 апреля, а подрядчика определят 3 мая.