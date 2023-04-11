Воронежский спортсмен стал победителем Кубка России по джиу-джитсу

На соревнованиях по джиу-джитсу в Рязани воронежские спортсмены завоевали 12 медалей. Фото: cspsk-vrn.ru

В Рязани прошли Кубок страны и всероссийский турнир по джиу-джитсу. Воронежские спортсмены отлично себя на них проявили.

В Кубке России победил Манэ Варданян. А в рамках всероссийского турнира на счету наших спортсменов 11 медалей.

В возрастной категории до 18 лет серебро завоевал Тигран Кувалдин (он выполнил норматив мастера спорта), а бронзовым призером стал Александр Янкович.

Среди спортсменов до 16 лет Анна Галыч заняла второе место, а Карина Грошева, Анна Татур и Алиса Никулина стали третьими.

В возрастной категории до 14 лет отличились два Александра: Колюкаев стал вторым, а Прошкин – третьим.

Среди совсем юных спортсменов до 12 лет Елизавета Ломова одержала победу. А Прохор Саласин и Иван Коновалов заняли соответственно второе и третье место.

Готовили воронежцев к этим двум турнирам тренеры: Владимир Бебнев, Дмитрий Бешенец, Иван Долбилин и Владимир Меркулов.

- В отдельных категориях на этих соревнованиях выступали финалисты и призеры чемпионатов и первенств мира. Тем ценнее результаты выступления сборной команды Воронежской области. Получен бесценный опыт, - подвел итоги выступлений наших спортсменов главный тренер региональной сборной по джиу-джитсу Владимир Бебнев.