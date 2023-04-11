Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 4,7% в Воронежской области

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В Воронежской области заболеваемость гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю снизилась на 4,7%. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По данным санврачей, с 3 по 10 апреля за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 10324 пациента, среди них детей до 14 лет — 4557. Это на 4,7% ниже уровня прошлой недели. При этом доля гриппа среди респираторных вирусов составила 28%.

Кстати, неделей ранее, с 27 марта по 2 апреля, в регионе из-за ОРВИ и гриппа за медицинской помощью обратился 10781 больной, в том числе 4132 ребенка до 14 лет. По сравнению с позапрошлой неделей заболеваемость снизилась на 21,9%.