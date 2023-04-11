В Воронежской области за сутки выявили еще 189 случаев коронавируса

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

В Воронежской области на 11 апреля ковид определили у 189 местных жителей. Заболеваемость резко пошла на спад. Свежей суточной статистикой поделился федеральный оперштаб.

В большинстве случаев болезнь протекает без осложнений. Госпитализация в «красную» зону медучреждений понадобилась 39 воронежцам.

Всего же с начала пандемии с весны 2020 года в регионе выявили уже свыше 499 283 случаев заражения COVID-19.

По счастью, за минувшие сутки медики не зафиксировали смертей от этой опасной болезни. Кроме того, выписали из стационаров или амбулаторного лечения 402 воронежца.