12 апреля стартует продажа билетов на матч «Факел» – «Ахмат»

В среду, 12 апреля, в 11:00 начнут продавать электронные билеты на матч 23-го тура МИР Российской Премьер-лиги «Факел» – «Ахмат». Приобрести их можно на qtickets.ru и не более трех в одни руки. Об этом предупредили в ФК.

- Болельщикам будут доступны билеты на сектор 1 Восточной трибуны, оставшиеся после реализации абонементов места на 1-м и 7-м секторах Центральной трибуны, а также на Южной трибуне, - говорится в сообщении клуба «Факел».

Также поясняется, что на Северной трибуне места будут заняты болельщиками грозненского клуба. Соперник воспользовался для них правом на выделение гостевой квоты.

Если билеты после онлайн-продажи останутся, то 14 апреля и в день матча их можно будет купить в кассах на Центральном стадионе профсоюзов.

Время работы касс на Центральной (ул. Студенческая) и Восточной (ул. Фридриха Энгельса) трибунах:

14 апреля – с 11 до 19 часов

15 апреля – с 11 до 19 часов

16 апреля – с 11 до 17:30.