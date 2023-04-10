Житель Воронежской области лишился 125 тысяч рублей, пытаясь купить машину по объявлению

26-летний житель Богучарского района 9 апреля, приобретая автомобиль, перевел 125 тысяч мошенникам. Мужчина, занимающийся скупкой, восстановлением и последующей перепродажей автомобилей, стал жертвой аферистов по хитроумной схеме.

Он увидел в соцсетях заманчивое предложение о продаже черной «Лады Приора» - его устроила стоимость, характеристики машины и ее внешний вид. Богучарец связался с владельцем машины, договорился об осмотре транспортного средства в Левобережном районе Воронежа. При этом продавец предупредил покупателя, что сам находится далеко, стоимость обсудит по телефону, а машину ему покажет брат. В этом-то и таился подвох.

Покупатель приехал на автобусе в Воронеж, посмотрел машину, которую представил «брат». Тем временем, владелец по телефону сделал богучарцу 25-процентную скидку и потребовал перевести деньги на его счет. Но когда тот деньги перевел, оказалось, что машину забрать ему не позволил «брат». Потому что он оказался настоящим владельцем автомобиля. Он давал объявление о продаже в соцсетях, там его увидел мошенник, скачал фото машины и написал свое объявление, на которое и клюнул богучарец. Тогда аферист связался с 24-летним хозяином авто с ул. Туполева и сообщил, что занимается перепродажей машин и у него есть покупатель, готовый заплатить намного большую сумму, чем указано у собственника в объявлении. Мошенник убедил 24-летнего владельца «Приоры» представиться его братом и показать свою машину покупателю, однако, предупредил, что вопрос цены он сам будет оговаривать с покупателем.

В общем, как только 125 000 рублей упали на счет афериста, он перестал отвечать на звонки разгневанных мужчин и удалил объявление из соцсети.

За 9 апреля на действия дистанционных мошенников пожаловались в полицию восемь жителей Воронежской области. В общей сложности ущерб потерпевших составил более 600 тысяч рублей.